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futebol

Atacante espera grande jogo do Fortaleza contra o Corinthians

Ederson pede que a equipe cearense faça uma partida irretocável diante do Timão...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 19:25

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:25

Crédito: Divulgação/Fortaleza
Um dos principais nomes do Fortaleza, o atacante Ederson espera um grande jogo da equipe diante do Corinthians, em casa, nesta quarta-feira, às 21h30, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma apresentação perfeita para buscar a vitória no Castelão.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
- Vamos enfrentar uma equipe forte e temos que ter o máximo de atenção para vencermos. Um triunfo sobre o Corinthians vai nos dar muita confiança para a sequência da temporada. Sabemos da responsabilidade que teremos.
Éderson ainda destacou o desejo de ver o Tricolor crescendo de produção na competição. Duelo com o Timão é um confronto direto na tabela.
- Vamos continuar nos empenhando ao máximo para crescermos de produção e para terminarmos bem a temporada neste ano.

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