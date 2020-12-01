Atacante espera grande jogo do Fortaleza contra o Corinthians

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Um dos principais nomes do Fortaleza, o atacante Ederson espera um grande jogo da equipe diante do Corinthians, em casa, nesta quarta-feira, às 21h30, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma apresentação perfeita para buscar a vitória no Castelão.

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- Vamos enfrentar uma equipe forte e temos que ter o máximo de atenção para vencermos. Um triunfo sobre o Corinthians vai nos dar muita confiança para a sequência da temporada. Sabemos da responsabilidade que teremos.

Éderson ainda destacou o desejo de ver o Tricolor crescendo de produção na competição. Duelo com o Timão é um confronto direto na tabela.