Atacante Erik foca em crescimento do Vitória em 2022

Hoje vestindo a camisa do Vitória, o atacante Erik quer a evolução do elenco rubro-negro nas proximas partidas da temporada. Segundo o jogador, que passou pelo CRB, a meta de todos é crescer nos jogos que virão este ano.

'Vamos em busca de uma boa sequência nestas próximas partidas do estadual. Isso vai ser importante para o grupo ganhar confiança. Estamos trabalhando muito para que tudo saia como estamos planejando', disse.

Ainda de acordo com o atleta, o trabalho que a comissão técnica vem fazendo tem tudo para dar resultados ao clube.

'O Vitória passa por um processo de reestruturação. É um clube gigante, com uma estrutura que poucos clubes têm. Tenho certeza que o trabalho que estamos fazendo em campo e a diretoria fora vai dar resultados positivos ao clube em 2022', concluiu.