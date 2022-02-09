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futebol

Atacante Erik foca em crescimento do Vitória em 2022

Atacante é uma das apostas do Leão para a disputa da temporada no futebol brasileiro...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 11:30
Hoje vestindo a camisa do Vitória, o atacante Erik quer a evolução do elenco rubro-negro nas proximas partidas da temporada. Segundo o jogador, que passou pelo CRB, a meta de todos é crescer nos jogos que virão este ano.
'Vamos em busca de uma boa sequência nestas próximas partidas do estadual. Isso vai ser importante para o grupo ganhar confiança. Estamos trabalhando muito para que tudo saia como estamos planejando', disse.
Ainda de acordo com o atleta, o trabalho que a comissão técnica vem fazendo tem tudo para dar resultados ao clube.
'O Vitória passa por um processo de reestruturação. É um clube gigante, com uma estrutura que poucos clubes têm. Tenho certeza que o trabalho que estamos fazendo em campo e a diretoria fora vai dar resultados positivos ao clube em 2022', concluiu.
Crédito: ErikemaçãonotreinodoVitória(Divulgação/Vitória

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