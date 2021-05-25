Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante Erick fala sobre o seu futuro no Náutico

Jogador está emprestado pelo Braga e manifestou a vontade de continuar no clube pernambucano...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 15:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 15:41
Crédito: Léo Lemos/CNC
A semana do Náutico é um verdadeiro misto de alegria pelo título estadual e expectativa para a estreia da Série B, torneio que o clube almeja o acesso à elite.
+ Confira importantes jogadores do futebol brasileiro que disputaram Jogos Olímpicos
Para a disputa da competição, o técnico Hélio dos Anjos projeta um elenco equilibrado e espera não perder nenhuma peça, principalmente o atacante Erick.
Emprestado pelo Braga-POR, o atleta precisa definir o seu contrato até o meio do ano e manifestou a vontade de continuar no Náutico.
‘Aqui é minha casa, amo esse clube. Se depender de mim, faço contrato vitalício. Tem o Braga também, que está acima de tudo, mas, se depender de mim e do clube, eu vou ficar’, declarou.
Calendário
O primeiro jogo do Timbu na Série B acontece na sexta-feira, diante do CSA, nos Aflitos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados