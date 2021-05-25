Atacante Erick fala sobre o seu futuro no Náutico

Crédito: Léo Lemos/CNC

A semana do Náutico é um verdadeiro misto de alegria pelo título estadual e expectativa para a estreia da Série B, torneio que o clube almeja o acesso à elite.

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Para a disputa da competição, o técnico Hélio dos Anjos projeta um elenco equilibrado e espera não perder nenhuma peça, principalmente o atacante Erick.

Emprestado pelo Braga-POR, o atleta precisa definir o seu contrato até o meio do ano e manifestou a vontade de continuar no Náutico.

‘Aqui é minha casa, amo esse clube. Se depender de mim, faço contrato vitalício. Tem o Braga também, que está acima de tudo, mas, se depender de mim e do clube, eu vou ficar’, declarou.

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