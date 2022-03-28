Atacante Elkeson vira alvo do Grêmio

Atacante brasileiro naturalizado chinês, Elkeson parece ter se tornado o mais novo alvo do Grêmio no mercado de transferências segundo informou o jornalista Saimon Bianchini, do portal 'GZH'. >Confira agora o aplicativo de resultados do LANCE!Segundo publicou o jornalista, as partes estão em contato para concretizar o retorno do atleta de 32 anos de idade ao futebol brasileiro depois de dez anos. Volta essa, aliás, que poderia ter ocorrido para uma das equipes que ele já defendeu, o Botafogo, mas as conversas não avançaram.

Um dos elementos que favorece a chegada de um acordo é o fato de que o tricolor não precisaria pagar qualquer taxa de transferência, já que Elkeson se desvinculou do Guangzhou Evergrande-CHN em dezembro do ano passado. Assim, seria necessário apenas o acerto de temas contratuais.

Outro ponto que indica a chegada de um atacante ao plantel é Diego Churín. O argentino já tinha oportunidades mais raras nas recentes direções de equipe dadas por Vagner Mancini e, atualmente, por Roger Machado.

Porém, a polêmica que o envolveu na concentração da equipe em Ribeirão Preto após a queda na Copa do Brasil deixou sua permanência praticamente inviabilizada. Não à toa, o Atlético-GO estaria conversando com o Grêmio para obter o atleta por empréstimo.