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futebol

Atacante Elkeson vira alvo do Grêmio

Jogador que chegou a abrir conversas com o Botafogo agora estaria tratando com o Imortal...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 11:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 11:05
Atacante brasileiro naturalizado chinês, Elkeson parece ter se tornado o mais novo alvo do Grêmio no mercado de transferências segundo informou o jornalista Saimon Bianchini, do portal 'GZH'. >Confira agora o aplicativo de resultados do LANCE!Segundo publicou o jornalista, as partes estão em contato para concretizar o retorno do atleta de 32 anos de idade ao futebol brasileiro depois de dez anos. Volta essa, aliás, que poderia ter ocorrido para uma das equipes que ele já defendeu, o Botafogo, mas as conversas não avançaram.
Um dos elementos que favorece a chegada de um acordo é o fato de que o tricolor não precisaria pagar qualquer taxa de transferência, já que Elkeson se desvinculou do Guangzhou Evergrande-CHN em dezembro do ano passado. Assim, seria necessário apenas o acerto de temas contratuais.
Outro ponto que indica a chegada de um atacante ao plantel é Diego Churín. O argentino já tinha oportunidades mais raras nas recentes direções de equipe dadas por Vagner Mancini e, atualmente, por Roger Machado.
Porém, a polêmica que o envolveu na concentração da equipe em Ribeirão Preto após a queda na Copa do Brasil deixou sua permanência praticamente inviabilizada. Não à toa, o Atlético-GO estaria conversando com o Grêmio para obter o atleta por empréstimo.
Crédito: MontagemLance!

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