Atacante Eder tem estiramento na coxa direita e desfalca o São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O atacante Eder teve diagnosticado um estiramento na coxa direita e será desfalque do São Paulo nas próximas partidas do Tricolor. O jogador saiu ainda na primeira etapa no empate contra o Racing-ARG por 1 a 1, na última terça-feira (13). ​ATUAÇÕES: Vitor Bueno faz o primeiro do jogo, mas Tricolor fica no empate com o Racing pela Libertadores

Na reapresentação da equipe nesta quarta-feira (14), um exame de imagem detectou o estiramento na coxa do jogador, que já iniciou tratamento no Reffis para voltar o quanto antes. O São Paulo não estima um prazo para o retorno do jogador.

CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! Vale ressaltar que Eder sentiu um desconforto contra o Internacional, na semana passada e não foi relacionado diante do Bahia para preserva-lo por uma possível lesão muscular, que acabou acontecendo contra o Racing

Contra os argentinos, o Tricolor já não contou com Luciano, Rigoni e Miranda, afastados por lesão, além de Daniel Alves, convocado para a seleção olímpica, e Bruno Alves, suspenso.