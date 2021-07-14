Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante Eder tem estiramento na coxa direita e desfalca o São Paulo

Jogador foi substituído ainda na primeira etapa com dores na coxa. Exame de imagem realizado nesta quarta-feira detectou um estiramento na região, sem prazo de retorno...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 14:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 14:51
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O atacante Eder teve diagnosticado um estiramento na coxa direita e será desfalque do São Paulo nas próximas partidas do Tricolor. O jogador saiu ainda na primeira etapa no empate contra o Racing-ARG por 1 a 1, na última terça-feira (13). ​ATUAÇÕES: Vitor Bueno faz o primeiro do jogo, mas Tricolor fica no empate com o Racing pela Libertadores
Na reapresentação da equipe nesta quarta-feira (14), um exame de imagem detectou o estiramento na coxa do jogador, que já iniciou tratamento no Reffis para voltar o quanto antes. O São Paulo não estima um prazo para o retorno do jogador.
CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! Vale ressaltar que Eder sentiu um desconforto contra o Internacional, na semana passada e não foi relacionado diante do Bahia para preserva-lo por uma possível lesão muscular, que acabou acontecendo contra o Racing
Contra os argentinos, o Tricolor já não contou com Luciano, Rigoni e Miranda, afastados por lesão, além de Daniel Alves, convocado para a seleção olímpica, e Bruno Alves, suspenso.
Na próxima terça-feira (20), o time volta a jogar contra o Racing, dessa vez em Avellaneda, na Argentina, no estádio El Cilindro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O empate em 0 a 0 classifica os argentinos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas
Ppresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tira excesso de pele na cabeça e trata tendinite em hospital nesta sexta (24)
PF cumpriu mandados de prisão e de busca durante a Operação Anjo Mal, em Conceição da Barra
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso infantil no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados