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Atacante Ebere Osinachi, do Pouso Alegre-MG, é o primeiro nigeriano a marcar na Copa do Brasil

Jogador, de 23 anos, marcou na vitória da equipe mineira por 2 a 0 diante do Paraná...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 19:50

Publicado em 03 de Março de 2022 às 19:50

Ebere Osinachi, atacante do Pouso Alegre, se tornou o primeiro nigeriano a marcar na Copa do Brasil. Aos 23 anos, o jogador aplicou a ''lei do ex'' e abriu o placar na vitória por 2 a 0 diante do Paraná. Com o resultado, o time mineiro avançou para a segunda fase da competição.
Além do feito inédito, Ebere também entrou na lista de africanos a marcar na Copa do Brasil. O nigeriano se tornou o quarto de seu continente a balançar as redes na competição, segundo dados do site oGol. Também fazem parte do grupo Nuno Robalo, de Moçambique (Paysandu - 2002), Jonhson, de Angola (Londrina - 2002), Geraldo, de Angola (Coritiba - 2011 e 2013), e Joel Tagueu, de Camarões (Londrina - 2011; Santos - 2016). Conheça Ebere:Sua trajetória começou no ASJ Academy, da Nigéria. Ele também passou pela base do Rosário Central-ARG e pelo Juventude-RS. Campeão da Copa do Mundo Sub-17, em 2015, com a Nigéria, Ebere Osinachi foi titular durante a competição. O atacante marcou um gol na goleada por 4 a 2 contra o México.
Na sequência, foi emprestado para o Lajeadense, onde disputou seis jogos, Fluminense do Itaum (oito partidas e quatro gols), Metropolitano (11 jogos e um gol), Maringá (sete partidas e dois gols) e, por último, o Paraná (14 jogos e três gols).
Atualmente é um dos destaques da equipe do Pouso Alegre onde, até agora, marcou dois gols e deu uma assistência em nove jogos pelo Dragão.
Crédito: Ebere,oprimeironigerianoamarcarnaCopadoBrasil-ChariniJr./RomaComunicação

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