Atacante do Zenit é o principal alvo do Arsenal caso Aubameyang saia

Com contrato com o Arsenal até o fim da próxima temporada e sem chegar a um acordo até o momento para renovação, o atacante Aubameyang pode deixar os Gunners na próxima janela, já que o clube entende que pode ser a última oportunidade de não perdê-lo de graça.
E pensando na possibilidade da saída do gabonês, o Arsenal já tem na lista de transferências o eventual substituto do atacante. Segundo a "TalkSport", Sardar Azmoun, do Zenit, da Rússia, é visto por Arteta como o principal objetivo.
Azmoun, de 25 anos, está no Zenit desde o início de 2019 e desde então marcou 26 gols em 45 partidas. Na atual temporada, o iraniano de 1,86 metro balançou as redes 14 vezes em 26 partidas. O atacante também deu sete assistências.