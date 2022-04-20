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Atacante do West Ham briga com ex-companheiro por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia

Yarmolenko, ucraniano do West Ham, revelou discussão por ligação com ex-companheiro de seleção, que hoje trabalha no Zenit, da Rússia
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Publicado em 20 de Abril de 2022 às 13:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 13:12
Atacante ucraniano que atua no West Ham, Yarmolenko é um dos atletas que mais se pronuncia sobre os acontecimentos da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. Em entrevista à ‘RMC Sport’, o jogador revelou uma discussão por ligação com o ex-companheiro de seleção, Tymoshchuk, por um possível posicionamento pró-Rússia.> Gabriel Jesus prepara saída e Manchester City sinaliza negociação na próxima janela
- Perguntei a ele: 'Como você dorme à noite?' Ele respondeu: 'Eu não durmo.? Então ele me ligou. Eu disse a ele: 'Você costumava ser um exemplo para mim, mas agora você não é nada.' Então ele me disse para eu ir me f... e eu disse a ele o mesmo e pronto - contou Yarmolenko.
Atualmente no Zenit, clube da Rússia, Tymoshchuk vem sendo cobrado por falta de posicionamento sobre o conflito. No mês de março, o ucraniano teve cassada a licença para atuar como treinador por ‘cooperar com um clube do agressor (Rússia)’.
Crédito: Yarmolenkoéumdosatletasucranianosquemaissemanifestasobreaguerra(Divulgação/WestHam

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