Atacante do West Ham briga com ex-companheiro por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia

Atacante ucraniano que atua no West Ham, Yarmolenko é um dos atletas que mais se pronuncia sobre os acontecimentos da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. Em entrevista à ‘RMC Sport’, o jogador revelou uma discussão por ligação com o ex-companheiro de seleção, Tymoshchuk, por um possível posicionamento pró-Rússia.> Gabriel Jesus prepara saída e Manchester City sinaliza negociação na próxima janela

- Perguntei a ele: 'Como você dorme à noite?' Ele respondeu: 'Eu não durmo.? Então ele me ligou. Eu disse a ele: 'Você costumava ser um exemplo para mim, mas agora você não é nada.' Então ele me disse para eu ir me f... e eu disse a ele o mesmo e pronto - contou Yarmolenko.

Atualmente no Zenit, clube da Rússia, Tymoshchuk vem sendo cobrado por falta de posicionamento sobre o conflito. No mês de março, o ucraniano teve cassada a licença para atuar como treinador por ‘cooperar com um clube do agressor (Rússia)’.