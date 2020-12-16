Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante do Tottenham está de saída na janela de transferências de janeiro

Segundo jornal inglês, clube entrou em acordo com Dele Alli para que o camisa 20 seja emprestado até o final da temporada. Paris Saint-Germain é um dos interessados...

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 09:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2020 às 09:24
Crédito: Dele Alli parece próximo de saída do Tottenham (Divulgação Twitter
Dele Alli está mais próximo de sair do Tottenham na janela de transferências de janeiro, segundo o “The Telegraph”. O clube chegou em um acordo com o atleta para que o camisa 20 encontre um novo destino para que fique emprestado por seis meses até o final da atual temporada após ser pouco aproveitado por Mourinho.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
De acordo com as informações, diversos clubes europeus estão interessados em tentar recuperar o bom futebol do atacante inglês. Um dos alvos pode ser o Paris Saint-Germain, que tentou a contratação do jogador na última janela, mas que não entrou em acordo com o Tottenham para levar o atleta ao futebol francês.O time de Mourinho vê com bons olhos um empréstimo para que Dele Alli recupere seu valor de mercado e possa ser transferido por um bom preço no futuro. O atacante também enxerga a saída como positiva para tentar ganhar minutos e destaque com o objetivo de ser convocado para a disputa da Eurocopa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados