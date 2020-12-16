Atacante do Tottenham está de saída na janela de transferências de janeiro

Dele Alli está mais próximo de sair do Tottenham na janela de transferências de janeiro, segundo o “The Telegraph”. O clube chegou em um acordo com o atleta para que o camisa 20 encontre um novo destino para que fique emprestado por seis meses até o final da atual temporada após ser pouco aproveitado por Mourinho.

De acordo com as informações, diversos clubes europeus estão interessados em tentar recuperar o bom futebol do atacante inglês. Um dos alvos pode ser o Paris Saint-Germain, que tentou a contratação do jogador na última janela, mas que não entrou em acordo com o Tottenham para levar o atleta ao futebol francês.O time de Mourinho vê com bons olhos um empréstimo para que Dele Alli recupere seu valor de mercado e possa ser transferido por um bom preço no futuro. O atacante também enxerga a saída como positiva para tentar ganhar minutos e destaque com o objetivo de ser convocado para a disputa da Eurocopa.