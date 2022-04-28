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futebol

Atacante do Sub-20 do Avaí projeta estreia do time na temporada

Criciúma e Avaí duelam na estreia da Copa Santa Catarina Sub-20...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 17:07
Com o início da temporada se aproximando para o Sub-20 do Avaí, o atacante Ítalo Magnata projetou o clássico contra o Criciúma pela estreia da Copa Santa Catarina, marcado para a próxima sexta-feira, às 15h. A categoria se reapresentou no final de fevereiro e treina desde então para a temporada que ainda terá as disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Catarinense.
“As expectativas são as melhores possíveis, foram 2 meses de muito trabalho em busca da excelência para chegarmos bem-preparados para essa competição. Essa partida ainda tem um peso maior pelo fato de ser um clássico, creio que será um jogo muito difícil pela qualidade das duas equipes, mas vejo nosso time preparado para enfrentar qualquer situação e sair de lá com os três pontos.”
Em 2021, Ítalo foi campeão da Copa Floripa Sub-17, título que representou a sua primeira conquista com o Leão da Ilha. Nascido em 2004, o atacante de 17 anos integrou a equipe Sub-20 do Avaí e faz nesse ano a primeira temporada na categoria. O jogador falou sobre como tem sido a experiência e que busca aprender todos os dias com a comissão e novos companheiros.
“Tem sido muito bom desde que começamos a pré-temporada, uma nova fase de muito aprendizado para mim e creio que venho aproveitando muito bem, tanto com meus novos companheiros, quanto com a comissão técnica, estou sempre buscando aprender para melhorar cada vez mais o meu desempenho dentro de campo. Eu projeto um ano muito bom para a nossa equipe, temos um calendário recheado de boas competições, estamos nos preparando bem e esperamos sair com o título de todas elas.”
Natural de Pernambuco, o jovem atacante também possui passagem pelas categorias de base do Cruzeiro, América-MG, Sport, Santa Cruz e Náutico
Crédito: CaelSobral/Avaí

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