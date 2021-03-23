Atacante do Southampton pode ser o substituto de Agüero no Manchester City

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Pensando na próxima temporada, o Manchester City já busca um novo atacante para substituir o ídolo Sergio Agüero, que tem contrato somente até o final de junho e não deve ter o vínculo renovado. Após o nome de Erling Haaland, do Borussia Dortmund, surgir como possível reforço, a imprensa inglesa agora diz que o time de Pep Guardiola tem um novo alvo.

+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo a emissora "Sky Sports", o centroavante Danny Ings, do Southampton, é a bola da vez no Etihad Stadium. Guardiola, inclusive, já teria dado o aval para a contratação do atleta de 28 anos, que marcou nove gols em 25 partidas pelos Saints na temporada. Desde 2018 na equipe, são 42 bolas na rede em 92 jogos.

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