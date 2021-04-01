Atacante do RB Brasil, Brown completa dois jogos pelo profissional e admite possibilidade de evolução

Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Brasil

Com 20 anos recém completados, o atacante do Red Bull Brasil Cleydson Brown, ou apenas Brown, aparece como mais um bom fruto da base do time. O jogador, que ainda não foi titular na Série A2, chegou nas categorias de base do time apenas em 2019.Na estreia do time no campeonato, com pouco mais de 20 minutos para serem jogados ainda, Brown entrou em campo pela primeira vez pelo time principal. O garoto comemorou a estreia e agradeceu a oportunidade, mas também afirmou não tem pressa para ser titular, sabe que é novo e confia no julgamento da comissão técnica.

– Jogar no profissional é um sonho realizado, ainda mais por ser o Campeonato Paulista, super disputado. Tem sido uma experiência nova para mim e eu estou aprendendo demais com os meus companheiros e com o professor. Cada minuto com essa camisa é muito valioso e quero aproveitar ao máximo.Até agora joguei três jogos, todos vindo do banco, mas acho que o saldo é positivo. O professor me colocou porque confia em mim e eu acredito que tenha correspondido. Agora é seguir treinando para conquistar o espaço no time titular – contou o jovem.Com duas vitórias, um empate e uma derrota, o Red Bull Brasil ocupa a quarta colocação na tabela de classificação da Série A2 do Paulista. Brown entende que o time teve um bom começo e o lugar na tabela não é ruim, mas enxerga crescimento na equipe.