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futebol

Atacante do PSG sofre lesão e é desfalque por até quatro semanas

Mauro Icardi saiu da partida contra o Brest após machucar o ombro, fez exames nesta segunda-feira e deve perder, no mínimo, três partidas com o Paris Saint-Germain...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 11:03

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 11:03
Crédito: FRANÇOIS NASCIMBENI / AFP
Mauro Icardi, atacante do PSG, é desfalque para o técnico Mauricio Pochettino por até quatro semanas para retornar aos treinamentos. O argentino sofreu uma lesão no ombro na vitória de sua equipe sobre o Brest e exames realizados nesta segunda-feira confirmaram uma entorse de grau 2 na clavícula direita.A ausência do camisa nove abre espaço na equipe titular para que o comandante do Paris Saint-Germain utilize nomes que ainda não estrearam, como Neymar e Lionel Messi. No entanto, caso ainda não estejam em suas melhores condições físicas, Pochettino pode optar pela entrada de Di Maria, que marcou gol no último confronto.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
O PSG entra em campo no próximo domingo para encarar o Reims antes da paralisação do Campeonato Francês por conta dos compromissos internacionais que os atletas terão com suas seleções pela disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo.
Em Paris, cresce a expectativa pela estreia de Neymar e Messi e pela formação do tridente com Mbappé no próximo final de semana. A dupla está aprimorando a forma física desde que voltaram das férias após a disputa da Copa América.

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