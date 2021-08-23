Atacante do PSG sofre lesão e é desfalque por até quatro semanas

Mauro Icardi, atacante do PSG, é desfalque para o técnico Mauricio Pochettino por até quatro semanas para retornar aos treinamentos. O argentino sofreu uma lesão no ombro na vitória de sua equipe sobre o Brest e exames realizados nesta segunda-feira confirmaram uma entorse de grau 2 na clavícula direita.A ausência do camisa nove abre espaço na equipe titular para que o comandante do Paris Saint-Germain utilize nomes que ainda não estrearam, como Neymar e Lionel Messi. No entanto, caso ainda não estejam em suas melhores condições físicas, Pochettino pode optar pela entrada de Di Maria, que marcou gol no último confronto.