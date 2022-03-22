Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante do PSG cogita deixar o clube após o fim da temporada

Mauro Icardi não descarta uma mudança caso chegue uma oferta interessante...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2022 às 12:57

Publicado em 22 de Março de 2022 às 12:57

O atacante Mauro Icardi pode deixar o Paris Saint-Germain na próxima temporada, segundo a "RMC Sport". O jogador de 29 anos não está feliz na França e o entorno do centroavante também não desmente a possibilidade de mudança em junho.Na atual temporada, o camisa nove participou de 29 partidas somando todas as competições disputadas pelo PSG. Além de ter iniciado a maioria dos duelos no banco de reservas, o argentino anotou apenas cinco gols até aqui e não contribuiu com assistências.
> Veja a tabela da Ligue 1
Além de Icardi, o clube francês não contará com Di Maria, que está em fim de contrato. Kylian Mbappé, principal nome da equipe de Mauricio Pochettino, também está próximo de deixar o PSG e vestir a camisa do Real Madrid. Enquanto isso, os futuros de Neymar e Messi seguem incertos.
Desde que deixou a Inter de Milão para vestir a camisa do Paris Saint-Germain, em 2019, Icardi viu o seu valor de mercado despencar. Segundo o "Transfermarkt", o atleta que já foi avaliado em 100 milhões de euros (R$ 548 milhões na cotação de hoje) tem seu valor estimado em 28 milhões de euros (R$ 153,5 milhões) atualmente.
Crédito: IcarditemtidopoucoespaçonoPSGnaatualtemporada(Foto:FRANÇOISNASCIMBENI/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados