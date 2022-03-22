Atacante do PSG cogita deixar o clube após o fim da temporada

O atacante Mauro Icardi pode deixar o Paris Saint-Germain na próxima temporada, segundo a "RMC Sport". O jogador de 29 anos não está feliz na França e o entorno do centroavante também não desmente a possibilidade de mudança em junho.Na atual temporada, o camisa nove participou de 29 partidas somando todas as competições disputadas pelo PSG. Além de ter iniciado a maioria dos duelos no banco de reservas, o argentino anotou apenas cinco gols até aqui e não contribuiu com assistências.

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Além de Icardi, o clube francês não contará com Di Maria, que está em fim de contrato. Kylian Mbappé, principal nome da equipe de Mauricio Pochettino, também está próximo de deixar o PSG e vestir a camisa do Real Madrid. Enquanto isso, os futuros de Neymar e Messi seguem incertos.

Desde que deixou a Inter de Milão para vestir a camisa do Paris Saint-Germain, em 2019, Icardi viu o seu valor de mercado despencar. Segundo o "Transfermarkt", o atleta que já foi avaliado em 100 milhões de euros (R$ 548 milhões na cotação de hoje) tem seu valor estimado em 28 milhões de euros (R$ 153,5 milhões) atualmente.