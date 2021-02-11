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Atacante do Newcastle se lesiona e brasileiro deve ganhar oportunidade

Callum Wilson está fora de ação por cerca de oito semanas e Joelinton deve ganhar vaga no time titular de Steve Bruce. Equipe luta para se afastar da zona de rebaixamento...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 11:50

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 11:50
Crédito: Wilson já anotou 10 gols e cinco assistências nesta temporada (Divulgação/Newcastle
O atacante Callum Wilson, do Newcastle, está lesionado e é baixa para o time por cerca de oito semanas. O principal jogador do técnico Steve Bruce sofreu uma contusão muscular na vitória diante do Southampton e só retorna para disputar a reta final da Premier League a partir de abril, mas qualquer cirurgia está descartada.O clube ocupa apenas a 16ª colocação no Campeonato Inglês, mas está 10 pontos à frente do Fulham, primeiro time da zona de rebaixamento. Entretanto, o clube busca se distanciar do perigo, mas não conta com seu centroavante titular. Em 21 jogos, Wilson marcou 10 gols e contribuiu com cinco assistências.
> Veja a tabela da Premier League
Além do atacante, o zagueiro Fabian Schar passou por uma operação para reparar os ligamentos do joelho e não sabe se volta na temporada. Com a lesão de Wilson, quem deve se beneficiar é o brasileiro Joelinton, que marcou apenas um gol, e o próximo duelo é contra o Chelsea na próxima segunda-feira.

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