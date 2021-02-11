Atacante do Newcastle se lesiona e brasileiro deve ganhar oportunidade

O atacante Callum Wilson, do Newcastle, está lesionado e é baixa para o time por cerca de oito semanas. O principal jogador do técnico Steve Bruce sofreu uma contusão muscular na vitória diante do Southampton e só retorna para disputar a reta final da Premier League a partir de abril, mas qualquer cirurgia está descartada.O clube ocupa apenas a 16ª colocação no Campeonato Inglês, mas está 10 pontos à frente do Fulham, primeiro time da zona de rebaixamento. Entretanto, o clube busca se distanciar do perigo, mas não conta com seu centroavante titular. Em 21 jogos, Wilson marcou 10 gols e contribuiu com cinco assistências.