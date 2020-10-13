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futebol

Atacante do Napoli está na mira de Tottenham e Everton para janeiro

Milik está fora dos planos de Gattuso e não deve jogar pelo Napoli em 2020. Time dirigido por Carlo Ancelotti é favorito na disputa, pois técnic trabalhou com polonês na Itália...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 10:30
Crédito: AFP
Milik, atacante do Napoli, está próximo de uma saída do clube italiano em janeiro e os possíveis destinos são Tottenham e Everton, segundo a imprensa italiana. O time de José Mourinho contratou o brasileiro Carlos Vinícius para esta temporada e as chances do polonês vestir a camisa do time de Ancelotti, com quem trabalhou na Itália, crescem.
O contrato do centroavante se encerra ao final da temporada, então janeiro é a última oportunidade do Napoli ganhar dinheiro com a venda do atleta. Sem interesse em permanecer, o técnico Gattuso também colocou o jogador de escanteio. Milik não está nos planos do comandante e não fez uma partida nesta época.
Em recente entrevista para a mídia de seu país, o atacante de 26 anos declarou que seu futuro é incerto, mas que espera que os clubes interessados entrem em um acordo com o Napoli por ele na próxima janela. Milik admitiu que está treinando e que sua forma física deve se manter apesar dos próximos meses de inatividade.

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