Atacante do Napoli está na mira de Tottenham e Everton para janeiro

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Milik, atacante do Napoli, está próximo de uma saída do clube italiano em janeiro e os possíveis destinos são Tottenham e Everton, segundo a imprensa italiana. O time de José Mourinho contratou o brasileiro Carlos Vinícius para esta temporada e as chances do polonês vestir a camisa do time de Ancelotti, com quem trabalhou na Itália, crescem.

O contrato do centroavante se encerra ao final da temporada, então janeiro é a última oportunidade do Napoli ganhar dinheiro com a venda do atleta. Sem interesse em permanecer, o técnico Gattuso também colocou o jogador de escanteio. Milik não está nos planos do comandante e não fez uma partida nesta época.