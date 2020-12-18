Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante do Nacional aguarda por 'maior jogo da vida' diante do Porto

Contratado pelo Nacional após bom Campeonato Mineiro pela Caldense, o jovem João Victor enfrenta o Porto neste domingo, no Dragão, pelo Campeonato Português...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 18:51

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 18:51

Crédito: Divulgação/CD Nacional
Destaque da Caldense no Campeonato Mineiro desta temporada, o atacante João Victor foi negociado com o CD Nacional, de Portugal, para a disputa da Primeira Liga no Velho Continente. Com passagens no futebol brasileiro por Grêmio Osasco e Red Bull Brasil, o jovem de 21 anos terá pela frente neste domingo o que classifica como "o maior jogo da vida até aqui".
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Coquimbo não é o único! Veja outras 20 surpresas em torneios continentais
Isso porque sua equipe vai encarar o Porto, neste domingo, às 17h (de Brasília) no Estádio do Dragão pela décima rodada do Campeonato Português.
- Vai ser o maior jogo da minha vida e da minha carreira até este momento. Considerava até hoje o jogo com o Atlético-MG pelo Estadual, mas creio que este será ainda maior, diante de um clube bastante qualificado. Espero poder jogar, fazer um bom jogo e dar o meu melhor como sempre fiz e sempre tentei, com muita raça e muita vontade. Vai ser um grande jogo e classifico, sim, como o mais importante da minha vida até agora - revelou o atacante.Saindo aos 21 anos da Série D do Brasileirão para a disputa da elite em Portugal, país reconhecido por completar a formação de jovens atletas e negocia-los por grandes cifras, João Victor já soma oito partidas disputadas até aqui e um gol marcado logo em sua estreia com a camisa do Nacional. Agora diante do Porto, atual campeão, o atacante aposta suas fichas em uma boa partida do Nacional no Dragão e, quem sabe, até mesmo numa vitória.
- Creio que domingo vai ser um dos jogos mais difíceis da Liga, vamos enfrentar o Porto que é uma equipe com bastante qualidade, está há muito tempo na elite do futebol português e europeu, disputa a Champions e a Europa League, tem um time muito qualificado e excelentes jogadores - disse antes de concluir:
- Vamos para lá pensando em fazer um bom jogo, sabemos das dificuldades impostas pelo adversário, mas vamos entrar em campo determinados, com muita raça e vontade. Espero que a gente consiga um bom resultado, fazer um bom jogo e quem sabe conquistar uma vitória na Liga contra um dos maiores clubes de Portugal - completou.
O Nacional é o décimo colocado na tabela de classificação, com duas vitórias, quatro empates e três derrotas nos nove jogos disputados até aqui. O clube voltou à elite do futebol português nesta temporada após conquistar o título e consequentemente o acesso na edição 2019/2020 da Segunda Liga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados