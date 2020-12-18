Atacante do Nacional aguarda por 'maior jogo da vida' diante do Porto

Crédito: Divulgação/CD Nacional

Destaque da Caldense no Campeonato Mineiro desta temporada, o atacante João Victor foi negociado com o CD Nacional, de Portugal, para a disputa da Primeira Liga no Velho Continente. Com passagens no futebol brasileiro por Grêmio Osasco e Red Bull Brasil, o jovem de 21 anos terá pela frente neste domingo o que classifica como "o maior jogo da vida até aqui".

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Isso porque sua equipe vai encarar o Porto, neste domingo, às 17h (de Brasília) no Estádio do Dragão pela décima rodada do Campeonato Português.

- Vai ser o maior jogo da minha vida e da minha carreira até este momento. Considerava até hoje o jogo com o Atlético-MG pelo Estadual, mas creio que este será ainda maior, diante de um clube bastante qualificado. Espero poder jogar, fazer um bom jogo e dar o meu melhor como sempre fiz e sempre tentei, com muita raça e muita vontade. Vai ser um grande jogo e classifico, sim, como o mais importante da minha vida até agora - revelou o atacante.Saindo aos 21 anos da Série D do Brasileirão para a disputa da elite em Portugal, país reconhecido por completar a formação de jovens atletas e negocia-los por grandes cifras, João Victor já soma oito partidas disputadas até aqui e um gol marcado logo em sua estreia com a camisa do Nacional. Agora diante do Porto, atual campeão, o atacante aposta suas fichas em uma boa partida do Nacional no Dragão e, quem sabe, até mesmo numa vitória.

- Creio que domingo vai ser um dos jogos mais difíceis da Liga, vamos enfrentar o Porto que é uma equipe com bastante qualidade, está há muito tempo na elite do futebol português e europeu, disputa a Champions e a Europa League, tem um time muito qualificado e excelentes jogadores - disse antes de concluir:

- Vamos para lá pensando em fazer um bom jogo, sabemos das dificuldades impostas pelo adversário, mas vamos entrar em campo determinados, com muita raça e vontade. Espero que a gente consiga um bom resultado, fazer um bom jogo e quem sabe conquistar uma vitória na Liga contra um dos maiores clubes de Portugal - completou.