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futebol

Atacante do Mirassol projeta duelo complicado pelas oitavas da Série D

Lucas projetou o confronto contra o Brasiliense, em casa, pelo jogo decisivo na competição nacional. Segundo o jogador, objetivo é conseguir a vitória contra o clube da capital...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 17:00

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 17:00

Crédito: Marcos Freitas / AG Mirassol
O Mirassol vai embalado para o duelo do próximo domingo, contra o Brasiliense, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O atacante Lucas, da equipe do interior paulista, projetou um duelo difícil no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.
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- Vai ser um jogo muito difícil, a equipe do Brasiliense tem ótimo time. Temos que manter a concentração e fazer o possível para impor nosso estilo de jogo dentro de casa. Vamos seguir trabalhando para realizar um ótimo jogo - disse o jogador.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE DMirassol e Brasiliense se enfrentam no próximo domingo (20),às 15h30, no estádio José Maria de Campos Maia, pela primeira partida das oitavas de final do Brasileirão Série D.

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