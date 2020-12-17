Atacante do Mirassol projeta duelo complicado pelas oitavas da Série D

O Mirassol vai embalado para o duelo do próximo domingo, contra o Brasiliense, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O atacante Lucas, da equipe do interior paulista, projetou um duelo difícil no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.
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- Vai ser um jogo muito difícil, a equipe do Brasiliense tem ótimo time. Temos que manter a concentração e fazer o possível para impor nosso estilo de jogo dentro de casa. Vamos seguir trabalhando para realizar um ótimo jogo - disse o jogador.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE DMirassol e Brasiliense se enfrentam no próximo domingo (20),às 15h30, no estádio José Maria de Campos Maia, pela primeira partida das oitavas de final do Brasileirão Série D.