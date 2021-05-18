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futebol

Atacante do Maringá comenta sobre 'espírito de reviravolta' da equipe no Paranaense

Mirandinha avaliou que equipe já passou por dificuldades que precisaram ser superadas para chegar ao mata-mata...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 09:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 09:59
Crédito: Atacante está na equipe desde a temporada passada (Divulgação
Para seguir rumo as semifinais do Campeonato Paranaense, o Maringá precisa reverter o quadro de derrota no primeiro jogo das quartas quando recebeu o FC Cascavel e perdeu por 2 a 1 na última segunda-feira (18). Entretanto, nada que a equipe já não tenha enfrentado na campanha construída desde a fase classificatória como ressaltou o atacante Mirandinha.>Outros confrontos das quartas de final no Campeonato ParanaenseO avante pontuou que superar o início de campanha irregular da primeira fase foi fundamental para a equipe do interior se classificar e ganhar força para superar outros desafios que certamente apareceriam no torneio.
- Enfrentamos dificuldades no início da competição, mas nos levantamos, nos focamos e voltamos a ser o que sempre somos: um time grande e com muita qualidade! Sabemos que o Cascavel também tem uma boa equipe, mas estamos prontos para o próximo desafio - garantiu.
Antes do revés no primeiro jogo das quartas, o tricolor iniciou o campeonato com dois empates e duas derrotas. Com a paralisação, tudo mudou drasticamente onde, com as três vitórias e duas derrotas, o time atingiu os 15 pontos que o colocaram em sétimo lugar.
- Realmente foi um início difícil, tropeçamos. Mas qualquer grande equipe já passou por isso. Obviamente não desistimos, hoje estamos como um dos oito melhores times de todo o campeonato. Vamos dar o nosso melhor para chegarmos entre os quatro - acrescentou Mirandinha.
A partida de volta na semifinal está agendada para a próxima quarta-feira (19) às 16h (de Brasília).

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