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futebol

Atacante do Lyon, Moussa Dembélé entra na mira do Atlético de Madrid

Jogador de 24 anos perdeu espaço no time de Rudi Garcia na atual temporada e é reserva. Com fratura no braço, atleta só voltará a atuar no meio do mês de fevereiro...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 15:01

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 15:01

Crédito: Damien LG / Lyon
Em busca de um centroavante após a saída de Diego Costa, o Atlético de Madrid tem em sua lista um novo alvo. Após se interessar pelo brasileiro Willian José, da Real Sociedad, o time da capital espanhola monitora o francês Moussa Dembélé, do Lyon.
+ Veja a tabela da La LigaDe acordo com o jornal "Marca", o clube pensa em um reposição para Luis Suárez, que completará 34 anos neste mês, e não tem condições físicas de jogar todas as partidas. No entanto, em crise financeira, o clube deseja a chegada de um centroavante, a princípio, por empréstimo.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Dembélé perdeu espaço no time de Rudi Garcia na atual temporada e vinha entrando, na maioria das partidas, somente no decorrer do jogo. Em 16 jogos na época, o atleta marcou só um gol. Com uma fratura no braço, o último jogo do francês foi no dia 19 de dezembro e sua volta está prevista para fevereiro.

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