Atacante do Lyon, Moussa Dembélé entra na mira do Atlético de Madrid

Crédito: Damien LG / Lyon

Em busca de um centroavante após a saída de Diego Costa, o Atlético de Madrid tem em sua lista um novo alvo. Após se interessar pelo brasileiro Willian José, da Real Sociedad, o time da capital espanhola monitora o francês Moussa Dembélé, do Lyon.

+ Veja a tabela da La LigaDe acordo com o jornal "Marca", o clube pensa em um reposição para Luis Suárez, que completará 34 anos neste mês, e não tem condições físicas de jogar todas as partidas. No entanto, em crise financeira, o clube deseja a chegada de um centroavante, a princípio, por empréstimo.

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