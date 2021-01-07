Atacante do Lyon, Moussa Dembélé entra na mira do Atlético de Madrid

Em busca de um centroavante após a saída de Diego Costa, o Atlético de Madrid tem em sua lista um novo alvo. Após se interessar pelo brasileiro Willian José, da Real Sociedad, o time da capital espanhola monitora o francês Moussa Dembélé, do Lyon.
+ Veja a tabela da La LigaDe acordo com o jornal "Marca", o clube pensa em um reposição para Luis Suárez, que completará 34 anos neste mês, e não tem condições físicas de jogar todas as partidas. No entanto, em crise financeira, o clube deseja a chegada de um centroavante, a princípio, por empréstimo.
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Dembélé perdeu espaço no time de Rudi Garcia na atual temporada e vinha entrando, na maioria das partidas, somente no decorrer do jogo. Em 16 jogos na época, o atleta marcou só um gol. Com uma fratura no braço, o último jogo do francês foi no dia 19 de dezembro e sua volta está prevista para fevereiro.