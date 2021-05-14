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futebol

Atacante do Joinville, Luquinhas projeta temporada e traça metas

Jogador tem passagem pelo Fluminense e é visto com potencial no clube, onde está atuando desde 2019...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 17:30
Crédito: Divulgação
O Joinville teve um bom início de ano, mas depois acabou eliminado da Copa do Brasil e do Catarinense. Apesar da queda de rendimento, um jogador chamou a atenção, o atacante Luquinhas. O pernambucano, que iniciou a carreira no Fluminense e teve até experiência internacional na Eslováquia, vem agradando a todos com seus dribles e velocidade. Ele fez seu primeiro gol no empate por 1 a 1 com o Concórdia e analisou suas atuações.
- Começamos o ano muito bem, vencendo a Copa SC e a Recopa. Iniciamos o Estadual com bons jogos e sempre na parte de cima da tabela, mas infelizmente perdemos alguns partidas seguidas que nos complicou na tabela na reta final e acredito que isso tirou um pouco a nossa confiança. Pude ajudar o Joinville com três gols nesse início de ano, tive boas atuações também. Depois com a sequência de jogos sofri um pouco com a parte muscular e fiquei de fora de algumas partidas - afirmou.
Veja a tabela do Campeonato Catarinense
Luquinhas possui 36 jogos com a camisa do Joinville, onde está desde 2019. Ele teve formação na base do Fluminense e chegou a jogar no profissional em 2017 e 2018, mas foi para o Oeste e posteriormente voltou ao Samorin, um time com parceria com o Tricolor na Eslováquia, antes de ir para Santa Catarina. O atleta falou sobre a força do grupo e seus objetivos durante a temporada.
- Nosso elenco é muito forte e já joga junto a um tempo e isso facilita dentro de campo. Estamos trabalhando bem pra corrigir alguns erros que tivemos, tenho certeza que chegaremos na estreia da série D confiantes e preparados. Tenho algumas metas pessoais e coletivas a cumprir nesse ano, conquistar o acesso é o maior deles. Metas de gols e assistências também. Estou trabalhando muito para iniciar o campeonato da melhor forma fisicamente e tecnicamente e ajudar meus companheiros - finalizou.

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