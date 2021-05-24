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Atacante do Grêmio Anápolis celebra título do Goiano: 'Me faz lembrar do meu começo difícil'

Rodrigo Souza comemorou a taça inédita conquistada pelo GEA...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 20:14

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 20:14
Crédito: Divulgação/Grêmio Anápolis
No último domingo, o Grêmio Anápolis conquistou de forma inédita o título do Campeonato Goiano em cima do Vila Nova. Foi o quinto time do interior a alcançar a taça.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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O atacante Rodrigo, de 20 anos, foi um dos destaques da bela campanha do Azulão, com oito jogos e um gol marcado na competição.
-Um título muito importante para mim, por ser meu primeiro e por me fazer lembrar do meu começo que foi difícil - disse o jovem jogador, antes de comentar sobre os próximos objetivos da temporada:
- Ainda estou com meu futuro indefinido, mas espero conquistar alguns títulos ainda esse ano, tanto coletivamente quanto individualmente - finalizou.

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