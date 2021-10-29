Atacante do CSA, Iury quer 'jogo da vida' diante do Vasco

Crédito: Avante tem nove gols em 39 partidas pelo Marujo na temporada (Divulgação/CSA

Terceiro maior responsável por gols com a camisa do CSA na atual temporada, o atacante Iury fez uma avaliação do que será necessário para a equipe alagoana no confronto direto pela Série B, nesta sexta-feira (29), diante do Vasco. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa avaliação do avante, o confronto que será disputado no São Januário precisa ter um comportamento inteligente dele e de seus companheiros além de minimizar a margem de erro nos lances. Em sua visão, será dessa forma que a equipe reunirá condições de sair do Rio de Janeiro com um bom resultado:

- O Vasco vem crescendo muito na Série B. Eles estão em um momento bom e na hora certa, mas podemos sair com a vitória. É importante segurar a pressão deles e fazer um jogo inteligente, sem erros. É aquela partida em que pode ser decidida em um lance.

"Vizinhos" na tabela (os cariocas tem 47 pontos em sexto lugar enquanto o Marujo vem logo atrás com 45 em sétimo), o confronto pode aproximar ou afastar um deles na briga para se aproximar do G4, algo que Iury tem plena consciência.