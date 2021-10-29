Atacante do CSA, Iury quer 'jogo da vida' diante do Vasco

Terceiro maior responsável por gols com a camisa do CSA na atual temporada, o atacante Iury fez uma avaliação do que será necessário para a equipe alagoana no confronto direto pela Série B, nesta sexta-feira (29), diante do Vasco. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa avaliação do avante, o confronto que será disputado no São Januário precisa ter um comportamento inteligente dele e de seus companheiros além de minimizar a margem de erro nos lances. Em sua visão, será dessa forma que a equipe reunirá condições de sair do Rio de Janeiro com um bom resultado:
- O Vasco vem crescendo muito na Série B. Eles estão em um momento bom e na hora certa, mas podemos sair com a vitória. É importante segurar a pressão deles e fazer um jogo inteligente, sem erros. É aquela partida em que pode ser decidida em um lance.
"Vizinhos" na tabela (os cariocas tem 47 pontos em sexto lugar enquanto o Marujo vem logo atrás com 45 em sétimo), o confronto pode aproximar ou afastar um deles na briga para se aproximar do G4, algo que Iury tem plena consciência.
- Essa partida entre Vasco e CSA significa muito para os dois clubes. Sem dúvida, um dos jogos mais importantes do ano para os dois lados. Temos que ter concentração para sairmos com um grande resultado. Uma vitória nos deixará ainda fortes na briga pelo acesso esse ano. Vamos lutar para vencer - garantiu.