Atacante do CRB Erik quer clube embalado no segundo semestre da temporada

Evoluindo com a camisa do CRB, o atacante do CRB, Erik, destacou o desejo de ver o grupo alagoano melhorando o rendimento em campo neste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma boa sequência neste ano.- Vamos em busca de uma boa sequência nestas próximas partidas para crescermos na temporada. O elenco vem em um ritmo forte e melhorando seu desempenho em campo no dia a dia e nas partidas - destacou o atacante.