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futebol

Atacante do CRB Erik quer clube embalado no segundo semestre da temporada

Atacante vem se destacando na equipe alagoana em 2021 e que melhorar o desempenho...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 18:28

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 18:28

Crédito: Divulgação / CRB
Evoluindo com a camisa do CRB, o atacante do CRB, Erik, destacou o desejo de ver o grupo alagoano melhorando o rendimento em campo neste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma boa sequência neste ano.- Vamos em busca de uma boa sequência nestas próximas partidas para crescermos na temporada. O elenco vem em um ritmo forte e melhorando seu desempenho em campo no dia a dia e nas partidas - destacou o atacante.
Segundo o atleta, sua fase tem sido especial e após a lesão que sofreu, o seu desempenho tem sido acima do esperado pelo próprio atleta.- Estou muito feliz com o que tem acontecido comigo desde que voltei a atuar após a lesão que tive. Venho me empenhando muito para continuar evoluindo.

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