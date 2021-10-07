Atacante do Chelsea admite estar insatisfeito na equipe de Tuchel

Crédito: Timo Werner não consegue ter sucesso com a camisa do Chelsea (GLYN KIRK / POOL / AFP

Timo Werner não está satisfeito com a atual condição de reserva no Chelsea. Em entrevista ao portal "Express", o alemão afirmou que sua passagem pela Premier League tem sido um desafio e que pretende se dedicar nos treinamentos para recuperar a titularidade.- As últimas semanas têm sido difíceis no Chelsea. Após anos, eu estava ficando para trás e precisava lutar pelo meu espaço novamente. Claro que não estou satisfeito se não jogo. Eu quero ser titular em uma grande equipe.

> Veja a tabela da Premier League

Em agosto, Werner mudou de empresário e houve especulações sobre uma possível aproximação do atacante com o Bayern de Munique. No entanto, o camisa nove negou.

- Eu não escolhi Volker, pois ele tem alguns jogadores e o técnico do Bayern. Eu me reposicionei com ele para ter uma nova perspectiva na carreira. Isso não devera ser interpretado como algo a favor ou contra o Bayern.