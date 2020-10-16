Atacante do Cerro Porteño, Diego Churín é nome analisado pelo Grêmio

Crédito: Miguel Rojo/AFP

Segundo informação publicada nessa sexta-feira (16) pelo portal GauchaZH, o atacante argentino Diego Churín, que defende o Cerro Porteño-PAR, é nome que passa por análise da diretoria do Grêmio onde fazer uma proposta parece estar nos planos.

Desde que chegou proveniente da Unión Española-CHI em 2017, o atacante hoje com 31 anos de idade conseguiu se consolidar como uma das peças mais estáveis mesmo diante de temporadas turbulentas, em muito, pelo domínio em títulos conseguido pelo rival Olimpia no Paraguai.

A grande prova dessa estabilidade são os 52 gols assinalados nas 127 aparições pela equipe de Assunção apesar do cenário caótico nas trocas de treinadores que teve, nos últimos quatro anos, nove nomesa antes de Francisco Arce, o atual comandante: Gustavo Matosas, Gustavo Florentín, Félix León, Jorge Núñez, Leonel Álvarez, Luis Zubeldía, Fernando Jubero, Miguel Ángel Russo e Víctor Bernay.