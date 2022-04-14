Atacante do Ceará, Vina se revolta com ato de racismo contra torcida do Fortaleza

O ato de racismo do torcedor do River Plate no duelo contra o Fortaleza rodou o mundo e até mesmo Vina, atacante do Ceará, maior rival do Tricolor, resolveu se solidarizar com a torcida do Leão.

- VEJA A TABELA DA LIBERTADORES

Através das redes sociais, Vina condenou racismo do torcedor argentino: ‘Lixo humano! Somos todos iguais, independente da rivalidade!’.

Confira o caso

Antes do jogo entre River Plate e Fortaleza, um torcedor do time argentino se dirigiu a torcida do Leão e atirou uma banana com a menção de ‘macaco’ para os brasileiros.

O gesto criminoso rapidamente viralizou na rede social e ganhou espaço nos principais veículos de comunicação.