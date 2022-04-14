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futebol

Atacante do Ceará, Vina se revolta com ato de racismo contra torcida do Fortaleza

Gesto criminoso ocorreu na noite da última quarta-feira no duelo entre River Plate e Leão...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 19:43

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 19:43
O ato de racismo do torcedor do River Plate no duelo contra o Fortaleza rodou o mundo e até mesmo Vina, atacante do Ceará, maior rival do Tricolor, resolveu se solidarizar com a torcida do Leão.
- VEJA A TABELA DA LIBERTADORES
Através das redes sociais, Vina condenou racismo do torcedor argentino: ‘Lixo humano! Somos todos iguais, independente da rivalidade!’.
Confira o caso
Antes do jogo entre River Plate e Fortaleza, um torcedor do time argentino se dirigiu a torcida do Leão e atirou uma banana com a menção de ‘macaco’ para os brasileiros.
O gesto criminoso rapidamente viralizou na rede social e ganhou espaço nos principais veículos de comunicação.
Crédito: Reprodução/TwitterAlanioPereira

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