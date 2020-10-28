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futebol

Atacante do Benfica explica conselhos de Jorge Jesus

Darwin Núñez disse que Mister sempre passou confiança e que marcou primeiro gol pelo Benfica por conta de um movimento ensinado pelo comandante nos treinos...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 11:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 11:54
Crédito: Divulgação/Benfica
O atacante Darwin Núñez, do Benfica, revelou os conselhos que vem recebendo do técnico Jorge Jesus desde que foi contratado pelo clube na última janela de transferências. Em entrevista à “Rádio Sport890”, o uruguaio afirmou que seus primeiro gol com a camisa dos Encarnados saiu por seguir a dica do Mister.
- Sempre conversou comigo e me apoiou, mesmo quando os gols não estavam saindo. Me disse que tenho que aprender algumas coisas, alguns movimentos, mas diz sempre para eu fazer o que sei. Me deu confiança e agora só tenho que retribuir em campo.
O jovem de 21 anos explicou que seu primeiro gol contra o Lech Pozan, pela Liga Europa, foi um movimentado que o treinador o teria explicado como fazer nos treinamentos. Naquela partida, o atacante ainda marcou outros dois tentos e anotou seu primeiro gol no Campeonato Português na última rodada contra o Belenenses.

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