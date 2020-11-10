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futebol

Atacante do Barcelona é isolado em concentração da Dinamarca

Martin Braithwaite está ao serviço da seleção dinamarquesa para a Liga das Nações. Atacante, outros atletas e membros do staff não participam de amistoso contra a Suécia...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 10:23

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 10:23

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O atacante do Barcelona Martin Braithwaite está isolado na concentração da seleção dinamarquesa por conta de um atleta que testou positivo para Covid-19. Além do culé, Pulsen, centroavante do RB Leipzig, também está em quarentena, além de membros da comissão técnica que não estarão em campo no amistoso diante da Suécia nesta quarta-feira.
A Dinamarca também tem compromissos marcados para a disputa da Liga das Nações contra Islândia, no domingo, e Bélgica, na próxima quarta-feira. Os atletas irão passar por uma nova bateria de exames nesta quinta-feira e, caso testem negativo, poderão participar dos duelos internacionais. Para o amistoso, novos jogadores já foram convocados de última hora.
A Dinamarca também sofre com a não convocação de atletas que atuam no Reino Unido, uma vez que a região impôs regras restritivas para qualquer pessoa que chegasse do país escandivano. Isso por conta de uma nova variante da Covid-19 observada no país que surgiu através de visons.

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