Atacante do Avaí Kindermann comemora 100 jogos no Brasileirão Feminino

Crédito: Jogadora já foi campeã do torneio em 2016 (Andrielli Zambonin/Avaí Kindermann

Larissa Pereira da Cruz (ou simplesmente Laryh, como é conhecida) se tornou uma das principais contratações do Avaí Kindermann na temporada 2021. Totalizando quatro gols só neste início do Campeonato Brasileiro Feminino (seis gols em 11 partidas levando em conta também a Libertadores), a atacante ainda completou 100 jogos na história da competição, que existe desde 2013.>Tabela de classificação do Campeonato Brasileiro FemininoAlém disso, Laryh é a terceira maior artilheira em toda a história do Brasileiro Feminino com 47 gols assinalados junto de Ketlen (Santos), apenas dois atrás da recordista Gabi Nunes (hoje no Corinthians) e um a menos do que a também santista Byanca Brasil.

- Fazer parte de uma história tão bonita e tão inspiradora, como a do Brasileirão Feminino, é uma das maiores honras de uma atleta. Sou feliz e grata pelo o que conquistei e espero um dia alcançar mais marcas. Estudo e trabalho para isso. Mas não conseguiria sem o apoio e estrutura de todos os clubes que já passei. Guardo comigo os aprendizados e boas memórias - declarou a atleta.

A atacante é uma das jogadoras mais experientes do país. Aos 33 anos de idade, Laryh acumula passagens por Campo Grande, Duque de Caxias, Vasco, Botafogo, Flamengo e Santos, sua última equipe antes de ser contratada pelo Kindermann.