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Atacante do Avaí exalta desempenho no Catarinense Sub-20 e garante: 'As expectativas são as melhores'

Thiago Magno agrega passagens por Cruzeiro e Fortaleza e é um dos atletas destaques do time que defendem o título do estadual da categoria...

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2021 às 19:48
Crédito: Zacarias
A primeira fase do Campeonato Catarinense Sub-20 está chegando ao fim. Até o momento, o Avaí ocupa a segunda colocação do torneio, atrás, apenas, de seu próximo adversário, o Criciúma. O atacante Thiago Magno, um dos atletas com mais rodagem do elenco, falou sobre a expectativa para a competição.Lembre os jogadores que ganharam o prêmio Golden Boy desde 2003
- As expectativas para o campeonato são as melhores possíveis. Nosso time está bem na competição e com certeza temos que lidar com a pressão de sermos os atuais campeões, até por jogarmos em um clube tão grande como o Avaí. Mas acho que estamos lidando bem com isso e, se continuarmos focados e trabalhando diariamente, podemos terminar a competição com chave de ouro - disse o atacante.
Thiago Magno é de Brasília e, apesar de ter apenas 20 anos, já integrou a equipe profissional do Fortaleza e atuou pelos times profissionais do Brasília, Imperatriz e Santa Maria. Quando estava no Fortaleza, o técnico Rogério Ceni (hoje no São Paulo) chegou a solicitar a inscrição do atleta na disputa da Copa Sul-Americana, o que acabou não acontecendo por conta do tempo.
Agora, defendendo o time sub-20 do Avapi, o atacante terá a oportunidade de buscar a liderança da primeira fase e falou sobre isso.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO
- Será uma partida muito difícil, temos que respeitar muito o adversário, mas trabalhamos bastante durante a semana para conseguir um bom desempenho. Temos um grupo muito qualificado e vamos entrar na partida com a concentração máxima, buscando sair com a vitória a qualquer custo, até porque se trata da última partida da primeira fase, fundamental para chegarmos com moral na semifinal - finalizou o titular.
A próxima partida do Leão Sub-20 será no sábado (23), às 15:00 (Brasília), contra o Criciúma. O confronto é válido pela última rodada da primeira fase do campeonato e será no CT do Criciúma.

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