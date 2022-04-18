Atacante do Arsenal diz conversar com diversos clubes sobre futuro

O atacante Lacazette, do Arsenal, afirmou estar em conversa com diversos clubes para a próxima temporada. Em entrevista ao "Canal Plus", o atleta não descartou um retorno ao Lyon, equipe em que despontou no futebol, mas uma renovação com os Gunners é improvável.- Estou em conversas com muitos clubes. Estou aberto. Nunca cortei o contato com o Lyon desde que saí. O Lyon sabe que estou livre, mas tem que vir uma proposta. Quero jogar na Europa, faz muito tempo que não jogo na Champions League.