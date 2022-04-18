Atacante do Arsenal diz conversar com diversos clubes sobre futuro

O atacante Lacazette, do Arsenal, afirmou estar em conversa com diversos clubes para a próxima temporada. Em entrevista ao "Canal Plus", o atleta não descartou um retorno ao Lyon, equipe em que despontou no futebol, mas uma renovação com os Gunners é improvável.- Estou em conversas com muitos clubes. Estou aberto. Nunca cortei o contato com o Lyon desde que saí. O Lyon sabe que estou livre, mas tem que vir uma proposta. Quero jogar na Europa, faz muito tempo que não jogo na Champions League.
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O camisa nove completa 31 anos no próximo mês de maio e não tem números convincentes na atual temporada. Em 31 partidas disputadas com a camisa do Arsenal, o centroavante anotou apenas seis gols e contribuiu com oito assistências.
Contratado em 2017, Lacazette nunca conseguiu ter o protagonismo na Inglaterra e as marcas expressivas que possuía no Lyon. Por outro lado, o Arsenal pensa em rejuvenescer o elenco e busca a contratação de um atacante que faça a diferença.