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Atacante do Arsenal desabafa após goleada sofrida para o Manchester City: 'Todos precisam melhorar'

Aubameyang não está satisfeito com o início de temporada dos Gunners após três derrotas nos três primeiros jogos da Premier League...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 12:56

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 12:56
Crédito: Aubameyang não ficou satisfeito com desempenho do Arsenal (OLI SCARFF / AFP
Após a goleada sofrida pelo Arsenal para o Manchester CIty pro 5 a 0 na Premier League, Aubameyang, atacante e um dos principais líderes dos Gunners, desabafou e afirmou que a equipe precisa melhorar nas próximas partidas.- Temos que arriscar, precisamos de coragem nas bolas e não fizemos isso hoje. Precisamos melhorar nosso nível, olhar para a gente no espelho e trabalhar como um time. Esse é o único jeito de melhorarmos. Temos que conversar e falar a verdade para cada um, ser honesto.
> Veja a tabela da Premier League
Com a derrota desde sábado, o Arsenal tem o pior início no Campeonato Inglês desde a temporada 1954/1955. Além dos resultados negativos, os Gunners ainda não conseguiram marcar gol em nenhum dos jogos contra Brentford, Chelsea e Manchester City.
Mikel Arteta, técnico do clube, também segue muito pressionado no cargo. Neste momento, o Arsenal terá duas semanas para se preparar para o confronto contra o Norwich, recém promovido da Championship, por conta da parada para os confrontos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

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