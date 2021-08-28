Atacante do Arsenal desabafa após goleada sofrida para o Manchester City: 'Todos precisam melhorar'

Após a goleada sofrida pelo Arsenal para o Manchester CIty pro 5 a 0 na Premier League, Aubameyang, atacante e um dos principais líderes dos Gunners, desabafou e afirmou que a equipe precisa melhorar nas próximas partidas.- Temos que arriscar, precisamos de coragem nas bolas e não fizemos isso hoje. Precisamos melhorar nosso nível, olhar para a gente no espelho e trabalhar como um time. Esse é o único jeito de melhorarmos. Temos que conversar e falar a verdade para cada um, ser honesto.