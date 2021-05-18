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futebol

Atacante de 11 anos do São Paulo, Luan Caruso assina com a Nike

Atleta nascido em 2009 é o mais novo talento patrocinado pela empresa de material esportivo. Joia foi procurada por diversos clubes do Brasil, mas preferiru jogar no Tricolor...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 15:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 15:39
Crédito: Divulgação
Um atleta nascido em 2009 é o mais novo talento patrocinado pela Nike. Luan Caruso, atacante das categorias de base do São Paulo, firmou contrato válido por cinco anos com a famosa marca esportiva e passará a usar chuteiras e outros produtos fornecidos pela empresa norte-americana.
Danilo Caruso, pai da joia são-paulina, comentou como foi feito o acerto com a gigante da indústria de roupas esportivas, que patrocina grandes nomes do esporte.
SÃO PAULO LÍDER! VEJA A SITUAÇÃO DO GRUPO E DA LIBERTADORES DE 2021! - O Luan ainda é muito jovem, mas já é considerado um dos jogadores mais promissores da base tricolor. O Rodrigo Freitas, representante da Nike no Brasil, nos procurou mostrando interesse em patrociná-lo. É mais um reconhecimento do talento do garoto, que tem tudo para seguir uma carreira de muito sucesso - explicou.
Luan Valverde Caruso nasceu em São Paulo no dia 22 de outubro de 2009. Durante três anos foi destaque do Lausanne Paulista nas competições estaduais de futsal, até que em 2019 disputou o Paulista Sub-11 no campo com a camisa do Oeste de Barueri. Mostrando muita habilidade, velocidade e espírito de liderança, Luan despertou a atenção dos dirigentes do São Paulo pela excelente atuação nos dois confrontos do Oeste com o Tricolor. Segundo o seu pai, Luan foi procurado por diversos times, mas preferiu acertar com o clube do Morumbi.
- Chegamos a ser procurados pelo Flamengo e pelo Athletico Paranaense, mas o São Paulo apresentou o melhor projeto. Além disso, poderíamos permanecer em casa - finalizou Danilo.

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