Atacante de 11 anos do São Paulo, Luan Caruso assina com a Nike

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Um atleta nascido em 2009 é o mais novo talento patrocinado pela Nike. Luan Caruso, atacante das categorias de base do São Paulo, firmou contrato válido por cinco anos com a famosa marca esportiva e passará a usar chuteiras e outros produtos fornecidos pela empresa norte-americana.

Danilo Caruso, pai da joia são-paulina, comentou como foi feito o acerto com a gigante da indústria de roupas esportivas, que patrocina grandes nomes do esporte.

SÃO PAULO LÍDER! VEJA A SITUAÇÃO DO GRUPO E DA LIBERTADORES DE 2021! - O Luan ainda é muito jovem, mas já é considerado um dos jogadores mais promissores da base tricolor. O Rodrigo Freitas, representante da Nike no Brasil, nos procurou mostrando interesse em patrociná-lo. É mais um reconhecimento do talento do garoto, que tem tudo para seguir uma carreira de muito sucesso - explicou.

Luan Valverde Caruso nasceu em São Paulo no dia 22 de outubro de 2009. Durante três anos foi destaque do Lausanne Paulista nas competições estaduais de futsal, até que em 2019 disputou o Paulista Sub-11 no campo com a camisa do Oeste de Barueri. Mostrando muita habilidade, velocidade e espírito de liderança, Luan despertou a atenção dos dirigentes do São Paulo pela excelente atuação nos dois confrontos do Oeste com o Tricolor. Segundo o seu pai, Luan foi procurado por diversos times, mas preferiu acertar com o clube do Morumbi.