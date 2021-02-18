Atacante Davidson Pereira mira vaga nas competições europeias com o Alanyaspor na Turquia

Crédito: Site Oficial do Alanyaspor

Após 24 rodadas e o fim do primeiro turno do Campeonato Turco 2020/2021, o Alanyaspor, do atacante brasileiro Davidson, ocupa a 5ª colocação, com 42 pontos. Números que deixam a equipe próxima da zona de classificação para a Europa League. Em sua primeira temporada no país, Davidson vem sendo apontado com um dos principais nomes da liga turca e comemora a fase vivida pelo time dentro de campo.

- Nosso primeiro turno foi muito bom, estivemos um bom tempo na liderança do Campeonato. Na verdade a nossa meta é jogo a jogo, procurar vencer o máximo possível para no final fazer as contas. Antes o que foi falado era ficar na mesma colocação da temporada passada, que terminamos em quinto, ou melhorar a marca. É claro que o campeonato é muito difícil, muitos times estão bem, se reforçaram contratando jogadores na janela de inverno, mas o nosso grupo é muito forte, e vamos trabalhar pelos nossos objetivos.

Aos 29 anos, Davidson vive o melhor momento da carreira. Os números comprovam. Em sua última temporada em Portugal, foram 44 jogos e 10 gols marcados. Desde que chegou ao Alanyaspor, o atacante fez 26 jogos com nove gols marcados. Antes de fechar com o Alanyaspor, o jogador foi procurado por equipes da Ásia, Oriente Médio e do Brasil. Peça indispensável para a engrenagem da equipe, Davidson acreditar estar vivendo o auge na carreira.

- Realmente no Vitória de Guimarães fiz uma grande temporada e espero que aqui seja ainda melhor, espero marcar mais gols. Eu acho que o estilo de jogo de cada país é um pouco diferente e faz com que as coisas aconteçam mais rápido. O estilo de jogo da Turquia é diferente de Portugal, muitos times em Portugal jogam muito fechados, e aqui jogamos com posse de bola e procurando o gol constantemente. Graças a Deus tenho sido feliz. Eu converso sempre e brinco com a minha esposa, e ela falou que a cada ano meus números estão melhores, espero que continue assim e fique como vinho, cada vez melhor - afirmou.