Atacante Danilo, do Ajax, será emprestado ao Twente

Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador

O atacante Danilo, que estreou este ano no time principal do Ajax, será emprestado ao também holandês Twente por uma temporada. Com ótimos números na equipe B do atual vice-campeão da UEFA Champions League - 24 gols em 42 partidas - Danilo chega ao novo clube para jogar. Segundo o empresário do jogador, Pierre Fernandes, o brasileiro deve voltar para o Ajax ao fim do empréstimo.

- O objetivo da ida do Danilo para o Twente é que ele possa fazer na liga tudo que já mostrou no time B do Ajax. Todos lá sabem do seu potencial e acreditam que ele possa ser bastante útil no futuro. Danilo é jovem e tem números expressivos desde que chegou à Holanda. Tenho certeza que seu desempenho será excelente - declarou.

Campeão da Liga Holandesa há exatos dez anos, o Twente ocupava a décima quarta posição na última edição da Eredivisie quando a competição foi declarada concluída em Abril. Animado com a mudança de ares, Danilo falou sobre a transferência.