Atacante Danilo, do Ajax, será emprestado ao Twente

O atacante Danilo, que estreou este ano no time principal do Ajax, será emprestado ao também holandês Twente por uma temporada. Com ótimos números na equipe B do atual vice-campeão da UEFA Champions League - 24 gols em 42 partidas - Danilo chega ao novo clube para jogar. Segundo o empresário do jogador, Pierre Fernandes, o brasileiro deve voltar para o Ajax ao fim do empréstimo.
- O objetivo da ida do Danilo para o Twente é que ele possa fazer na liga tudo que já mostrou no time B do Ajax. Todos lá sabem do seu potencial e acreditam que ele possa ser bastante útil no futuro. Danilo é jovem e tem números expressivos desde que chegou à Holanda. Tenho certeza que seu desempenho será excelente - declarou.
Campeão da Liga Holandesa há exatos dez anos, o Twente ocupava a décima quarta posição na última edição da Eredivisie quando a competição foi declarada concluída em Abril. Animado com a mudança de ares, Danilo falou sobre a transferência.
- Estou muito feliz pois sei que será uma etapa importante na minha carreira. O Twente possui uma boa estrutura e sei que lá poderei me desenvolver. Esse ano vem sendo especial pra mim e seguirei buscando o meu espaço no futebol europeu - finalizou.