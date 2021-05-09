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futebol

Atacante da Jacuipense, Mailson fala em evolução no clube em 2021

Atacante comentou sequência no clube baiano e quer atingir grandes marcas no ano...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 19:42

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 19:42
Crédito: Divulgação / Jacuipense
O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, falou sobre o desejo de evoluir com a camisa do clube baiano. Para ele, a meta é melhorar o desempenho em campo na temporada.- Tenho trabalhado muito para evoluir e para melhorar meu desempenho em campo na temporada. Venho em um ritmo forte no dia a dia para ajudar o clube e para conquistar meus objetivos em 2021 - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, a equipe tem tudo para crescer em 2021.- O grupo é bom, experiente e tem condições de crescer na temporada. Só depende da gente. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso aconteça.

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