Atacante da Jacuipense, Mailson fala em evolução no clube em 2021

O atacante Mailson, com passagem pela Chapecoense, Criciúma e CRB, falou sobre o desejo de evoluir com a camisa do clube baiano. Para ele, a meta é melhorar o desempenho em campo na temporada.- Tenho trabalhado muito para evoluir e para melhorar meu desempenho em campo na temporada. Venho em um ritmo forte no dia a dia para ajudar o clube e para conquistar meus objetivos em 2021 - afirmou.