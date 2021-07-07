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futebol

Atacante comenta fase goleadora pelo Atlético Catarinense: 'Muito feliz por ter ajudado a minha equipe”

Alex Bruno marcou dois gols em duas rodadas e é o artilheiro da equipe na competição....

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 18:35
Crédito: Divulgação
Na última segunda-feira, o Atlético Catarinense enfrentou o Carlos Renaux pela segunda rodada da Série B do Campeonato Catarinense. Em um jogo recheado de gols e marcado pelo empate entre as equipes em 3 a 3, o destaque foi para o centroavante do Tricolor catarinense, Alex Bruno, que marcou dois gols na partida e foi fundamental para o time.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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- Estou muito feliz por ter ajudado a minha equipe marcando dois gols no jogo. Infelizmente a vitória não veio, mas conquistamos um ponto importante fora de casa contra uma boa equipe que é a do Carlos Renaux” - comentou o atacante do Atlético Catarinense.
O próximo duelo da equipe será na próxima segunda-feira, às 15h, diante do Fluminense de Joinville, no Orlando Scarpelli, casa do Atlético Catarinense.
-Será uma partida difícil e temos que usar o fator casa a nosso favor para conquistarmos a primeira vitória na competição. Estamos confiantes e focados no nosso objetivo que é conseguir o acesso para a elite do futebol catarinense - finalizou Alex Bruno.

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