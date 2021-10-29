Atacante comemora boa campanha com o São Caetano na Copa Paulista

O São Caetano está nas semifinais da Copa Paulista. Depois de um confronto emocionante com o XV de Piracicaba, com direito a gol aos 50 minutos do segundo tempo e vaga conquistada nos pênaltis, o Azulão agora quer chegar à final da competição para ficar com uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D.Uma das principais peças da equipe do ABC Paulista na competição é o atacante Luccas do Brasil, que atuou em seis dos nove jogos da equipe.
Para o camisa 21, a campanha já é histórica, em especial pelo momento difícil que o São Caetano passou neste ano, com a queda para a Série A2 do Paulista.
- O nosso grupo trabalha muito. Entramos desacreditados na competição e estamos mostrando o nosso valor. Sabíamos do nosso potencial e os resultados estão aparecendo. Agora temos mais dois confrontos muito difíceis pela frente, para chegar ao objetivo principal, que é ir para a final e garantir uma dessas vagas que é muito importante para o clube - analisou Luccas.
Agora, o adversário nas semifinais é o São Bernardo. O primeiro jogo é no Anacleto Campanella no sábado, às 17h. A decisão da vaga é na próxima terça-feira, fora de casa, às 19h. O outro finalista sai de Portuguesa e Botafogo.