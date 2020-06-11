Atacante Cléber é a novidade do Ceará para a retomada do futebol

Crédito: Felipe Santos/Ceará

Uma das novidades do Ceará para a retomada do futebol é o atacante Cléber. Aos 23 anos, ele teve um grande destaque no Barbalha, onde anotou 7 gols no estadual e chega para compor o sistema ofensivo do Vozão.E MAIS:Liberado do treino do Vasco, Marrony indica futuro no Atlético-MGBraithwaite: 'Minha mulher pensava que eu tinha uma amante'Botafogo terá tunel de bio-descontaminação contra COVID-19Ciente da grande oportunidade na carreira, ele garante que está com fome de gols e espera conquistar títulos pelo alvinegro.

'Foi muito boa. Fui bem recebido desde o primeiro dia que cheguei. Fiquei muito feliz, os atletas chegavam e me cumprimentavam, toda a comissão técnica. Foi muito importante esse contato, essa primeira impressão no clube', afirmou ao site oficial do Vozão, antes de completar:

‘É sempre bom sair como artilheiro da competição. Estou muito feliz por ainda estar na artilharia. E como eu não posso mais jogar o Cearense, é continuar secando os adversários e quem for para passar, que seja algum jogador do Ceará’.

Outro ponto que animou o atacante é o técnico Guto Ferreira, que teve uma conversa com Cléber e falou sobre o estilo que vai implementar no Vozão.