Atacante China comenta sobre temporada atuando pelo FC Lviv e talvez a melhor da carreira

Em sua terceira temporada consecutiva no futebol ucraniano, o atacante China, com a camisa do FC Lviv, foi um dos principais brasileiros na edição de 2020/21 da elite nacional. Foram dois gols marcados e duas assistências em 14 jogos, além do prêmio de melhor jogador de março do campeonato após se destacar em vitória importante contra o Shakhtar Donestk, que veio a conquistar o vice-campeonato. Na ocasião, em 21 de março, o jogador brasileiro sofreu um pênalti, concedeu uma assistência e marcou um gol no triunfo por 3 a 2.- Acredito que tenha sido uma ótima temporada, e até a melhor na minha carreira. Dei sequência no meu trabalho e pude ajudar a equipe da melhor maneira possível, com gols e assistências. Também pude ser contemplado com o prêmio de melhor jogador de março do campeonato, o que foi uma honra para mim - disse China sobre o seu terceiro ano atuando na Ucrânia.
Recentemente, China comemorou a marca de 50 jogos pelo Lviv, além de seis gols marcados e quatro assistências neste período. Revelado nas categorias de base do Juventus-SP, o jogador de 24 anos curte suas férias em São Paulo enquanto não se reapresenta ao time ucraniano no início de junho.- Venho fazendo alguns trabalhos físicos para manter a forma, mas também estou aproveitando as férias para curtir meus familiares, já que fazia tempo que não voltava para o Brasil, e também meus amigos. Fui criado em Guaianazes, as minhas raízes estão aqui e fico muito contente quando relembro o lugar onde tudo começou - comentou o atacante.