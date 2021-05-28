Atacante China comenta sobre temporada atuando pelo FC Lviv e talvez a melhor da carreira

Em sua terceira temporada consecutiva no futebol ucraniano, o atacante China, com a camisa do FC Lviv, foi um dos principais brasileiros na edição de 2020/21 da elite nacional. Foram dois gols marcados e duas assistências em 14 jogos, além do prêmio de melhor jogador de março do campeonato após se destacar em vitória importante contra o Shakhtar Donestk, que veio a conquistar o vice-campeonato. Na ocasião, em 21 de março, o jogador brasileiro sofreu um pênalti, concedeu uma assistência e marcou um gol no triunfo por 3 a 2.- Acredito que tenha sido uma ótima temporada, e até a melhor na minha carreira. Dei sequência no meu trabalho e pude ajudar a equipe da melhor maneira possível, com gols e assistências. Também pude ser contemplado com o prêmio de melhor jogador de março do campeonato, o que foi uma honra para mim - disse China sobre o seu terceiro ano atuando na Ucrânia.