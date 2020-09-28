Atacante celebra primeiro gol pelo Goiânia: 'Batalhando há um tempo'

Crédito: Goiânia/ Divulgação

O atacante Bruno Santos marcou seu primeiro gol com a camisa do Goiânia na tarde deste domingo, no confronto com o União Rondonópolis, e de quebra garantiu o primeiro resultado positivo da equipe na Série D do Brasileirão por 3 a 1. O jogador marcou o terceiro tento da tarde, no confronto do Estádio Olímpico de Goiás. O atleta de 23 anos de idade se mostra cada vez mais à vontade e vai se consolidando como titular do time.Esta foi apenas a terceira partida de Bruno Santos com o clube, todas como titular. Bruno Santos começou a carreira em São Paulo passou por America e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, antes de chegar ao Goiânia. O jogador destaca que essa vitória será a inicial de uma arrancada em busca da classificação.

- Fico feliz com o gol. Já vinha batalhando há um tempo. Mas, independente de ter feito o gol ou não, acho que o mais importante foi a apresentação do time somada ao resultado positivo. Fizemos nosso trabalho de casa. Garantimos os três pontos e teremos mais tranquilidade na competição - afirmou Bruno Santos, antes de projetar a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro:

- A Série D é um campeonato difícil. Esse ano o regulamento mudou, teremos mais partidas. O que dá a chance de crescermos na competição. Não podemos bobear. Temos que entrar sempre ligados. E isso que vai acontecer daqui pra frente - prometeu.