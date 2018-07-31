Atacante capixaba Robert revela desafios de jogar e viver na Índia

Capixaba Robert foi campeão estadual e artilheiro da segunda divisão da Índia com o Ozone FC Crédito: Acervo pessoal

Uma cultura milenar e rica em tradições. A Índia é um país peculiar, que desperta a curiosidade de quem vive pelos lados de cá. Aos 26 anos, o centroavante capixaba Robert teve a oportunidade de conhecer o populoso e diversificado país asiático graças ao Ozone, time da Hero I-League (segunda divisão nacional).

Robert ao lado das taças Crédito: Acervo pessoal

O jogador chegou à Índia em janeiro, quando a Super Division Bagalore (Campeonato Estadual) já estava a todo vapor. Ainda assim, fez 13 gols em sete jogos. Resultado: foi campeão. Além disso, Robert balançou as redes 10 vezes em 10 partidas pela segunda divisão. Ficou em terceiro lugar (a uma posição de garantir o acesso), mas foi o artilheiro do campeonato.

Em um futebol que requer muito, mas muito preparo físico  a correria impera na Índia -, Robert ainda teve que se adaptar à cultura do país onde a vaca é vista como um animal sagrado. Como um bom brasileiro, não dispensa um churrasco. Mas nos seis meses em que esteve por lá, o centroavante só comeu carne vermelha duas vezes.

Achei um restaurante brasileiro e fui umas duas vezes. Lá eles comem muito um arroz típico, galinha, tudo muito apimentado! Cheguei a passar mal algumas vezes por conta dos condimentos. Eu morava em hotel, então não tinha comer arroz normal e feijão. Além disso, comem com a mão, mas eu não arrisquei, usava talher mesmo (risos), relatou o jogador, que também já jogou na Itália, Líbano, Omã e Albânia.

O trânsito foi outra surpresa. Robert chegou a recusar um carro do clube quando viu o desafio diário que seria ter que dirigir na loucura do tráfego da Índia. Eu pedi uma semana para eu ver como era o trânsito. Recusei. Uma rua com duas mãos eles fazem quatro, mas se entendem. Eu nunca vi uma batida lá! Mas o barulho era insuportável, minha janela vivia fechada, era muita buzina.

Segundo Robert, o futebol na Índia requer muito físico Crédito: Acervo pessoal