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Futebol

Atacante capixaba Robert revela desafios de jogar e viver na Índia

Aos 26 anos, jogador defendeu o Ozone, time da segunda divisão nacional, e se destacou com gols
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 21:42

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 21:42

Capixaba Robert foi campeão estadual e artilheiro da segunda divisão da Índia com o Ozone FC Crédito: Acervo pessoal
Uma cultura milenar e rica em tradições. A Índia é um país peculiar, que desperta a curiosidade de quem vive pelos lados de cá. Aos 26 anos, o centroavante capixaba Robert teve a oportunidade de conhecer o populoso e diversificado país asiático graças ao Ozone, time da Hero I-League (segunda divisão nacional).
Robert ao lado das taças Crédito: Acervo pessoal
O jogador chegou à Índia em janeiro, quando a Super Division Bagalore (Campeonato Estadual) já estava a todo vapor. Ainda assim, fez 13 gols em sete jogos. Resultado: foi campeão. Além disso, Robert balançou as redes 10 vezes em 10 partidas pela segunda divisão. Ficou em terceiro lugar (a uma posição de garantir o acesso), mas foi o artilheiro do campeonato.
Em um futebol que requer muito, mas muito preparo físico  a correria impera na Índia -, Robert ainda teve que se adaptar à cultura do país onde a vaca é vista como um animal sagrado. Como um bom brasileiro, não dispensa um churrasco. Mas nos seis meses em que esteve por lá, o centroavante só comeu carne vermelha duas vezes.
Achei um restaurante brasileiro e fui umas duas vezes. Lá eles comem muito um arroz típico, galinha, tudo muito apimentado! Cheguei a passar mal algumas vezes por conta dos condimentos. Eu morava em hotel, então não tinha comer arroz normal e feijão. Além disso, comem com a mão, mas eu não arrisquei, usava talher mesmo (risos), relatou o jogador, que também já jogou na Itália, Líbano, Omã e Albânia.
O trânsito foi outra surpresa. Robert chegou a recusar um carro do clube quando viu o desafio diário que seria ter que dirigir na loucura do tráfego da Índia. Eu pedi uma semana para eu ver como era o trânsito. Recusei. Uma rua com duas mãos eles fazem quatro, mas se entendem. Eu nunca vi uma batida lá! Mas o barulho era insuportável, minha janela vivia fechada, era muita buzina.
Segundo Robert, o futebol na Índia requer muito físico Crédito: Acervo pessoal
O único brasileiro do Ozone não teve problemas com a comunicação. O inglês era a língua que predominava entre o time, que ainda contava com nigerianos e um coreano, além, claro, dos indianos. A Índia tem muitas línguas oficiais, mas falávamos inglês e nunca tive problemas, finalizou Robert, que no ano passado jogou no Espírito Santo com a camisa do Rio Branco de Venda Nova.

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