Atacante Calleri é apresentado no São Paulo: 'Estou feliz em voltar'

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O São Paulo apresentou no começo da tarde desta quarta-feira (8), o atacante Jonathan Calleri, que retorna ao clube cinco anos depois de sua primeira passagem. Em entrevista coletiva, o jogador falou sobre a sua volta ao clube do Morumbi e agradeceu a diretoria são-paulina. - Estou muito feliz em voltar a vestir a camisa do São Paulo. Quero agradecer os dirigentes e torcedores, que durante esses cinco anos que passaram, sempre mandavam mensagens de carinho. Nunca se esqueceram de mim, e quero agradecer eles por me bancar todos esses anos. Estou feliz em voltar, acredito que era o momento - afirmou o argentino.

Calleri também comentou sobre a sua decisão de voltar cinco anos depois após sucessivas negociações com o São Paulo nos últimos anos.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!– Nunca tive a oportunidade certa de voltar a jogar aqui. Eu tive uma ótima relação com o Alexandre Pássaro, o presidente da minha época, mas uma relação boa não quer dizer que tive a possibilidade de voltar. Nos falamos, mas nunca teve a oportunidade exata de voltar. É a primeira vez que tive uma oferta certa, e a primeira vez que coloquei na minha cabeça que também queria voltar. Hoje eu gosto de jogar aqui, por isso tive essa decisão. É uma boa oportunidade tanto para o clube, como para mim - explicou.