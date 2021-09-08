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futebol

Atacante Calleri é apresentado no São Paulo: 'Estou feliz em voltar'

Argentino, que retorna ao Tricolor depois de cinco anos, recebeu a camisa 30 do clube do Morumbi. Atleta comemorou o desfecho das negociações com o time
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Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 13:06

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 13:06
Crédito: Reprodução/SPFCTV
O São Paulo apresentou no começo da tarde desta quarta-feira (8), o atacante Jonathan Calleri, que retorna ao clube cinco anos depois de sua primeira passagem. Em entrevista coletiva, o jogador falou sobre a sua volta ao clube do Morumbi e agradeceu a diretoria são-paulina. - Estou muito feliz em voltar a vestir a camisa do São Paulo. Quero agradecer os dirigentes e torcedores, que durante esses cinco anos que passaram, sempre mandavam mensagens de carinho. Nunca se esqueceram de mim, e quero agradecer eles por me bancar todos esses anos. Estou feliz em voltar, acredito que era o momento - afirmou o argentino.
Calleri também comentou sobre a sua decisão de voltar cinco anos depois após sucessivas negociações com o São Paulo nos últimos anos.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!– Nunca tive a oportunidade certa de voltar a jogar aqui. Eu tive uma ótima relação com o Alexandre Pássaro, o presidente da minha época, mas uma relação boa não quer dizer que tive a possibilidade de voltar. Nos falamos, mas nunca teve a oportunidade exata de voltar. É a primeira vez que tive uma oferta certa, e a primeira vez que coloquei na minha cabeça que também queria voltar. Hoje eu gosto de jogar aqui, por isso tive essa decisão. É uma boa oportunidade tanto para o clube, como para mim - explicou.
Calleri vem treinando com os companheiros, mas ainda não está regularizado no BID da CBF. Sua presença contra o Fluminense, no próximo domingo (12), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, ainda é incerta.

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