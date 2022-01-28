Atacante Caio Canedo decide e mantém vivo o sonho dos Emirados de ir para a Copa

Caio Canedo foi decisivo em jogo das Eliminatórias Asiáticas nesta quinta-feira. Com gol e assistência do ex-Botafogo e Internacional, a seleção dos Emirados Árabes Unidos venceu a Síria por 2 a 0, se manteve na zona de repescagem do Grupo A e abriu 4 pontos de distância para o Líbano.

- Engatar a segunda vitória consecutiva é a consequência de um trabalho duro para conseguir essa vaga tão sonhada. Estou muito satisfeito de ter marcado um gol, uma assistência e ter sido eleito o melhor em campo, mas tenho que ressaltar também a qualidade e o empenho desse grupo. Meus companheiros vêm dando a vida nessas Eliminatórias. Agora, é descansar e se preparar para o jogo contra o Irã – falou o atacante da seleção

Naturalizado cidadão emiradense desde 2020, o brasileiro tem uma história de sucesso no país. No Al Wasl, foi referência no clube e marcou 106 gols em 167 jogos. Depois, rumou para o Al Ain, maior campeão do país e atual líder da Liga.

Com 7 gols em 14 jogos pela seleção, Caio é uma das esperanças para levar o país a tão sonhada Copa do Mundo, competição que não disputa desde 1990. Na próxima terça-feira, a equipe dele enfrenta o Irã, às 11:30, horário de Brasília.