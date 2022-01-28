Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante Caio Canedo decide e mantém vivo o sonho dos Emirados de ir para a Copa

Ex-Botafogo faz um gol, dá uma assistência e é eleito melhor em campo nas Eliminatórias
...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 14:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 14:43
Caio Canedo foi decisivo em jogo das Eliminatórias Asiáticas nesta quinta-feira. Com gol e assistência do ex-Botafogo e Internacional, a seleção dos Emirados Árabes Unidos venceu a Síria por 2 a 0, se manteve na zona de repescagem do Grupo A e abriu 4 pontos de distância para o Líbano.
- Engatar a segunda vitória consecutiva é a consequência de um trabalho duro para conseguir essa vaga tão sonhada. Estou muito satisfeito de ter marcado um gol, uma assistência e ter sido eleito o melhor em campo, mas tenho que ressaltar também a qualidade e o empenho desse grupo. Meus companheiros vêm dando a vida nessas Eliminatórias. Agora, é descansar e se preparar para o jogo contra o Irã – falou o atacante da seleção
Naturalizado cidadão emiradense desde 2020, o brasileiro tem uma história de sucesso no país. No Al Wasl, foi referência no clube e marcou 106 gols em 167 jogos. Depois, rumou para o Al Ain, maior campeão do país e atual líder da Liga.
Com 7 gols em 14 jogos pela seleção, Caio é uma das esperanças para levar o país a tão sonhada Copa do Mundo, competição que não disputa desde 1990. Na próxima terça-feira, a equipe dele enfrenta o Irã, às 11:30, horário de Brasília.
Crédito: (Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária
Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa
Prefeitura de Vargem Alta
11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados