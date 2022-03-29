Atacante Caio Canedo comemora classificação para repescagem da Copa do Mundo

Teve emoção em Dubai, mas a classificação veio. Nesta terça-feira (29), a seleção dos Emirados Árabes venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 no último jogo das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022 e garantiu vaga na repescagem. A seleção emirati se manteve na 3ª posição do Grupo A da competição e enfrenta a Austrália, terceira colocada no Grupo B.Com 7 gols e 2 assistências em 17 jogos, o atacante Caio Canedo, ex-Botafogo e Internacional, foi um dos principais nomes da Seleção nos últimos meses e se tornou uma das esperanças para o país voltar a disputar uma Copa depois de 30 anos:

- Extremamente satisfeito de poder fazer parte da seleção e estar ajudando a escrever essa história tão bonita. Me sinto no auge, treinando bem e com fome de jogar. O apoio do nosso povo também foi essencial para conseguirmos a vitória. Não foi uma tarefa fácil conseguir essa vaga para os playoffs em um grupo tão equilibrado e tenho que parabenizar todos os envolvidos nisso. Agora, é descansar e nos preparar para o desafio contra a Austrália – afirmou o ex-Botafogo.

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O vencedor do duelo entre Emirados Árabes e Austrália, que será realizado em junho, enfrenta o quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas. A vaga está sendo disputada por Peru, Chile e Colômbia.