Atacante Bruno Paraíba é oficializado no Brasil de Pelotas para disputar Gaúchão e Série B

Crédito: Jefferson Vieira/Oeste

O atacante Bruno Paraíba foi apresentado pelo Brasil de Pelotas, para a disputa do Campeonato Gaúcho e da Série B de 2021. O LANCE! foi o primeiro veículo que publicou o interesse do Xavante no atleta.

O jogador pertencia ao Oeste, clube que defendia desde 2019, quando se destacou pelo Barbalha, do Ceará, mas na última temporada atuou pelo Confiança, do Sergipe.

O negócio teve condução de Rodrigo Sodré, que acompanha Paraíba há algumas temporadas e costurou a relação entre o clube gaúcho e os procuradores do atleta.

- Acompanho o atleta há anos e ele só evoluiu. Sabíamos que existam proposta de outros clubes, mas conseguimos convencer os procuradores que o melhor projeto para o atleta seria disputar o Gaúchão e a série B. O esforço que a diretoria do GEB (Grêmio Esportivo Brasil) fez para trazê-lo eu tenho certeza que pesou a favor - disse Sodré em contato com o LANCE!. Empolgação de Bruno Paraíba

Pela primeira vez atuando no sul do Brasil, o atacante de 26 anos, que já atuou no nordeste e sudeste, falou com exclusividade ao LANCE!, onde se mostrou empolgado pelo desafio e feliz com o primeiro contato com a equipe de Pelotas.

- Pra mim é uma honra vestir a camisa do Brasil, uma responsabilidade muito grande, pela história do clube, que há anos vem se mantendo na Série B, em alto nível. Espero poder contribuir com aquilo que o clube almeja. Com muito trabalho, foco, determinação, creio que vamos cumprir os nosso objetivos e fazer muitos gols com a camisa do Brasil - disse Bruno ao L!.

- Expectativa é a melhor possível, fui bem recebido pelo clube, todos me abraçaram de uma forma indiscutível, agora é por prática, trabalhar forte. Sempre friso que com trabalho tudo fica mais fácil. Agora é começar o Gauchão com o pé direito e também, se Deus quiser, fazer uma campanha na Série B - completou.

Além de Oeste, Confiança e Barbalha, Bruno Paraíba atuou pelo Centro Sportivo Paraínano, clube que o revelou, além do Mirambar, Paraíba Esporte Clube e São Paulo Crystal, todas agremiação do seu Estado.