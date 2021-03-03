Atacante Bruno Kiper projeta estreia do Macaé no Campeonato Carioca

A estreia do Macaé no Campeonato Carioca se aproxima. Nesta quarta-feira, a equipe enfrenta o Bangu, às 15h30, no Eduardo Guinle, em Nova Friburgo. O técnico Eduardo Allax aproveitou os últimos dias para observar as opções no elenco da equipe do Norte Fluminense. Nesse sentido, o atacante Bruno Kiper que veio do União Cacoalense de Rondônia, pode aparecer como uma surpresa.
- A preparação está sendo muito produtiva, creio que todo o elenco está bem fisicamente e preparado para a estreia no campeonato. O elenco está fechado, todos unidos, confiantes e almejando muitas coisa boas para o futuro - disse Bruno Kiper.
O jogador vive a expectativa para ser relacionado e fazer a sua estreia no futebol carioca com a camisa do Macaé Esporte. Nas atividades realizadas no estádio Cláudio Moacyr, Bruno tem sido um dos destaques da equipe e o fato de atuar em várias posições no sistema ofensivo o torna uma espécie de “coringa” no esquema tático de Eduardo Allax.
- Jogo como um 9 tradicional, mas também sei atuar pelas pontas e acredito que esse seja meu diferencial dentro de campo. Hoje o jogador precisa ser versátil - encerrou o atacante.