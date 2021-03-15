Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atacante brasileiro Vilmar é recordista de gols e principal destaque do Montalegre
futebol

Atacante brasileiro Vilmar é recordista de gols e principal destaque do Montalegre

Time português busca acesso ao primeiro nível do futebol nacional, e Vilmar é o brasileiro que pode levar o time à elite...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 19:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 19:25
Crédito: Montalegre / Divulgação
O Campeonato de Portugal, muitas vezes, chama atenção por ser uma competição com vários brasileiros envolvidos. São muitos brasileiros buscando uma oportunidade em um país que dá abertura para isso, uma vez que houve uma relação próxima no passado e a proximidade do idioma. Entretanto, não tem brasileiro com mais destaque na competição do que Vilmar Jr., atacante do Montalegre.
Veja a tabela do PortuguêsVilmar, de 25 anos, está iluminado. Ele marcou 14 gols em 14 jogos pela equipe no campeonato. Ninguém, com a camisa do Montalegre, no Campeonato de Portugal, fez algo assim. Sem dúvidas, um dos destaques do time classificado para os playoffs da ‘terceirona’ portuguesa.
Com faro de gol e muita determinação, Vilmar venceu uma grave lesão que quase o tirou dos gramados no ano passado e vê, na oportunidade de tentar um acesso com o Montalegre, uma superação na carreira.
- Estou muito feliz por viver este momento. A lesão mexeu muito com o psicológico e viver tudo isso está sendo incrível. A classificação para o playoff de acesso à Liga 3 é algo que só premia este excelente grupo, que está de parabéns - disse.
Na Série A da competição, o Montalegre não teve vida fácil, afinal, estava em um grupo que tinha o Braga B, time de investimento, que conseguiu ficar na primeira colocação, das cinco possíveis para classificação aos playoffs.
Mesmo assim, com Vilmar marcando gols e sendo seguidas vezes o melhor jogador da rodada na competição, a equipe da gelada região do Alto Tâmega conseguiu ficar entre os cinco primeiros. Entretanto, o atacante ameniza e alerta que é necessária humildade e pé no chão para a sequência.
- Feliz em ter correspondido, juntamente com o grupo. Quando precisaram da gente, entregamos, mas esse é apenas o primeiro objetivo. Ainda tem o jogo contra o Braga na próxima rodada e restam dois jogos ao todo. Vamos com tudo, mas com pé no chão e muita cabeça para obter a melhor classificação possível, que é o acesso - falou.
Ao todo, a fase de grupos conta com 22 partidas. O Montalegre, já classificado, enfrenta, na próxima rodada, o também classificado Braga B, em casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fernanda de Queiroz relembra sua trajetória com a Rede Gazeta
Imagem de destaque
5 formas de limpar a mente e reduzir o estresse
Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados