Atacante brasileiro se destaca em Portugal e marca em vitória do Moreirense: 'Um passo de cada vez'

Crédito: Divulgação/Moreirense

O futebol português é conhecido por "abrigar" muitos jogadores brasileiros. Um deles é o atacante Yan Matheus, do Moreirense. Com passagens pela base do Sport e emprestado pelo Palmeiras até 2023, o atacante vem ganhando destaque e ajudando sua equipe subir na tabela.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Português clicando aqui

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Na última quinta-feira, o camisa 17 marcou um dos gols da vitória do Moreirense diante do Famalicão e comemorou o bom momento.

- Como atacante, é sempre bom marcar. Mais importante é ajudar a equipe a vencer e continuar acreditando nos nossos objetivos. Fico feliz com esse momento que venho tendo, só tenho que agradecer a Deus. É um passo de cada vez, vamos longe - disse o brasileiro.