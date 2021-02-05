Atacante brasileiro se destaca em Portugal e marca em vitória do Moreirense: 'Um passo de cada vez'

O futebol português é conhecido por "abrigar" muitos jogadores brasileiros. Um deles é o atacante Yan Matheus, do Moreirense. Com passagens pela base do Sport e emprestado pelo Palmeiras até 2023, o atacante vem ganhando destaque e ajudando sua equipe subir na tabela.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Português clicando aqui
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Na última quinta-feira, o camisa 17 marcou um dos gols da vitória do Moreirense diante do Famalicão e comemorou o bom momento.
- Como atacante, é sempre bom marcar. Mais importante é ajudar a equipe a vencer e continuar acreditando nos nossos objetivos. Fico feliz com esse momento que venho tendo, só tenho que agradecer a Deus. É um passo de cada vez, vamos longe - disse o brasileiro.
Com a vitória, o Moreirense subiu para a 7ª colocação, com 24 pontos. O terceiro colocado (primeiro dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões, o Braga, soma 36 pontos). O líder da Liga NOS - a primeira divisão de Portugal - é o Sporting, que ostenta 42 pontos.